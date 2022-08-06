تعلن الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض، غدًا الأحد، نتائج القبول الموحد النهائي، للطلاب والطالبات للعام الدراسي المقبل 1444هـ.

فيديو | غدا.. إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/j4PiFoMTKe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2022

نتائج الفرز الأول:

وكانت اللجنة قد حددت موعد إعلان نتائج الفرز الأول لـ القبول الموحد للطلاب ليكون يوم الاثنين الموافق الأول من شهر أغسطس الحالي وما يقابله الثالث من شهر محرم 1444هـ.

بينما تقرر أن يكون إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات يوم الأحد الموافق 7/ 8/ 2022م، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب يوم الأحد الموافق 7/ 8/ 1444هـ.

خطوات الاستعلام عن النتائج وتأكيد القبول:

– الدخول على موقع لجنة القبول الموحد بحسب الطلاب أو الطالبات.

– الانتقال إلى تقديم سابق.

– الاطلاع على نتيجة القبول.

– تأكيد القبول.