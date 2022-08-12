أعلنت الهيئة الملكية لمكة المكرمة، عن بدء أعمال الإزالة والهدم في منطقة الكدوة بحي السفلة، صباح غدٍ السبت.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تبدأ المرحلة الجديدة في تطوير المناطق العشوائية في مكة المكرمة التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية، حيث تقوم الجهات التنفيذية صباح غد السبت بأعمال الإزالة والهدم في منطقة الكدوة بحي المسفلة، على مساحة 686 ألف متر مربع”.

100 منطقة عشوائية:

كما أشار المتحدث باسم مشروع معالجة الأحياء العشوائية في مكة الدكتور أمجد مغربي، إلى أن هناك 100 منطقة عشوائية في مكة وجاري العمل على التطوير الشامل، أو الجزئي أو تنفيذ مشاريع التحسين في تلك المناطق.

وأكد في تصريحات لقناة الإخبارية أن المعالجة تستهدف التطوير الشامل لحي الكدوة ورفع مستوى الجودة للحي وتحويله إلى رافد تنموي لمكة.