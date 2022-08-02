باشر الدفاع المدني في ثار بنجران بلاغًا عن غرق 3 أشخاص في مستنقع مائي.

#لسلامتك … أثناء جريان الأودية لا تجازف بحياتك في اجتيازها. pic.twitter.com/U2oQWt39r9 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 2, 2022

وقال المدني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إنه تم إخراج الأشخاص وهم في حالة وفاة.

تحذير من السيول:

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

وشدد المدني على ضرورة توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.