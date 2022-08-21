علق بعض من جمهور الأهلي على صفقة انتقال عبدالرحمن غريب من الأهلي إلى النصر، وربطوا مصيره بمصير اللاعب عبدالفتاح عسيري.

وكان النصر أعلن أمس السبت عن تعاقده مع اللاعب غريب لمدة 4 سنوات قادمًا من النادي الأهلي مقابل 30 مليون ريال.

عبدالرحمن غريب لن يتألق مثل عبدالفتاح عسيري

واعتبر بعض من جمهور الأهلي أن انتقال غريب من الراقي لـ النصر بمثابة الهروب وعدم إنقاذ النادي الذي كان له فضل على اللاعب في شهرته وتواجده في الكرة السعودية، وأكدوا على أنه لن يستمر مع أصفر الرياض وسيكون مصيره مثل عسيري الذي ارتبط اسمه بالرحيل.

ونشر عسيري صورة له عبر خاصية ” القصص” في موقع ” الإنستجرام” في وقت سابق وهو بقميص الأهلي، مما جعل جماهير الراقي تتمنى عودته لصفوف الفريق والتألق في ” دوري يلو”.

وجاءت الصورة بالتزامن مع التقارير التي أشارت إلى أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا وافق على رحيل عسيري إما بالبيع أو الإعارة من صفوف النصر.