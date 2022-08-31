يُخيم الغموض على مصير علي الأسمري مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك قبل وقت قليل على نهاية فترة التسجيل الصيفية.

البداية المخيبة تحبط علي الأسمري

وارتبط اسم علي الأسمري بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي بعد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وسط اهتمام من الاتحاد والشباب، ولكن تمسكت الإدارة برئاسة ماجد النفيعي باستمراره.

وجاءت بداية الأهلي المخيبة للآمال ضمن منافسات دوري يلو، لتتردد أنباء عن رغبة علي الأسمري في الرحيل، بعد الانتقادات الكبيرة للاعبين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتهي عقد الأسمري مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يونيو المقبل، ويدخل الفترة الحرة من عقده في شهر يناير، ويحق له التوقيع لأي ناد دون الحصول على موافقة ناديه الأصلي.

الاتحاد يسعى لحسم الصفقة

وعادت أنباء اقتراب الأسمري من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد خسارة الأهلي ضد الأخدود بالأمس، حيث أكد الإعلامي عبدالله المجحم أن اللاعب في طريقه للعميد اليوم.

وتفاعلت الجماهير مع أنباء رحيل علي الأسمري عن الأهلي، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأكدوا أنه سيكون صفقة مفيدة للاتحاد، وتمنوا حسمها سريعًا، فيما أبدى مشجعو الراقي حزنهم لمغادرة اللاعبين والنتائج.