أثار غياب اللاعب المصري مصطفى فتحي عن معسكر نادي التعاون في هولندا، الجدل وذلك كونه لم يشارك في الفترة التحضيرية للموسم الجديد حتى الآن.

وتساءلت الجماهير عبر حساب النادي في “تويتر” عن سبب غياب اللاعب صاحب الـ28 عامًا عن معسكر النادي وسط أنباء متداولة عن رغبة الأهلي المصري في التعاقد معه.

ونجح فتحي في التألق مع نادي التعاون خلال النصف الثاني من موسم 2021/2022، حيث شارك مع الفريق في المباريات المتبقية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الموسم الماضي بالإضافة إلى مشاركته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في شهر رمضان الماضي.

الأهلي المصري يفكر في ضم مصطفى فتحي

الأهلي المصري يرغب في ضم فتحي لتعزيز صفوفه في مركز الجناح بعد إصابة كل من أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات والمهاجم صلاح محسن.

جدير بالذكر أن مصطفى فتحي كان انضم لنادي التعاون في يناير الماضي قادمًا من نادي الزمالك المصري.