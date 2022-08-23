نشر علماء لقطات لأكبر كوكب في النظام الشمسي، حيث أظهر أحدث وأكبر تلسكوب فضائي في العالم كوكب المشتري بشكل غير مسبوق، كما الشفق القطبي.

أضواء كوكب المشتري

والتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي الصور في يوليو، والتقط مشاهد غير مسبوقة لأضواء كوكب المشتري الشمالية والجنوبية، ودوامة الضباب القطبي.

وتبرز بقعة المشتري الحمراء ، وهي عاصفة كبيرة بما يكفي لابتلاع الأرض، بشكل مشرق إلى جانب عدد لا يحصى من العواصف الأصغر.

قمران صغيران على خلفية متلألئة

إحدى الصور ذات المجال الواسع مثيرة بشكل خاص، حيث تظهر الحلقات الباهتة حول الكوكب، بالإضافة إلى قمرين صغيرين على خلفية متلألئة من المجرات.

وقال إيمكي دي باتر، عالم الفلك من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، والذي ساعد في قيادة الرصد في بيان: “لم نشهد كوكب المشتري بهذا الشكل من قبل. إنه أمر لا يصدق. لم نتوقع حقًا أن يكون الأمر جيدًا بهذا الشكل، وأن يكون صريحاً على هذا النحو”.