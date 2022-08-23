استنكر الفنان فايز المالكي ظاهرة جديدة بدأت في الانتشار على سناب شات حيث يغطي بعض الرجال وجههم لإخفاء ملامحهم فيما تكشف النساء عن وجهها.

وقال المالكي في تغريدة له: في ظاهرة غريبة وجديدة في السناب الرجال يغطون وجيههم النساء تكشف مع العلم أنها حرية شخصية بس يغطي وجه وزوجته تطلع كل شيء وش السالفة؟”.

ردود الفعل حول تغريدة فايز المالكي

وتباينت ردود الفعل حول تغريدة المالكي ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أن السبب وراء ذلك هو سعي بعض النساء للشهرة والتكسب من وسائل التواصل حتى لو على حساب كشف مفاتنها.

تشوهات بصرية

وأكد بعض المغردين أن شبكات التواصل الاجتماعي تعج بالعديد من التشوهات البصرية التي يجب السعي لإزالتها وضبط إيقاع المشاهير الذين يسعون وراء كسب الشهرة والمال دون أية اعتبارات أخرى.

وقال أحد المغردين مخاطبًا كل واحد في المجتمع: “أكاد أجزم أن سبب تأخرنا عن المُضي قدمًا في طريق الاستقامة؛ هي برامج التواصل التي أفسدت قلبك وضيّعت وقتك دون أي فائدة تُذكر غالبًا ! وانظر لنفسك حينما تبتعد عن تفاهات السوشيال قليلًا كم تهدأ النفس”.

مهابيل السناب

والمعروف أن المالكي دائم الانتقاد لمن وصفهم مهابيل السناب وفي وقت سابق انتقد كشف أسرار البيوت على سناب شات.

وقال أبو راكان خلال استضافته في برنامج بالمختصر مؤخرًا: إننا نقضي الكثير من الوقت على التطبيقات، مشيرًا إلى أنه شخصيًا يقضي حوالي 8 ساعات في اليوم عبر تطبيقات التواصل محذرًا في الوقت ذاته الآباء والأمهات من التغافل عن أبنائهم عبر مواقع التواصل.