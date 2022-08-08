وجه الفنان فايز المالكي رسالة لأصحاب الحاجات الذين يأتون إلى بيته في ساعات متأخرة من الليل، وفي أوقات قد تسبب له الحرج.

وقال فايز المالكي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “أسألكم بالله العظيم لا تحرجوني وتوجعوني عند بيتي”.

البيوت لها حرمة

وأضاف: “أسال الله أن يفرج همكم، ولكن ليس معقول الساعة 2 و3 بالليل تقف عند باب بيتي وتدق الباب وتلفلف على البيت”.

وتابع الفنان فايز المالكي: “يا إخوان البيوت لها حرمة أسال الله يفرج همكم.. وأعرف أنكم أصحاب حاجة لكن ما بيدي شيء.. أفتح الباب الظهر العصر آخر الليل وألاقيك داخل الحوش لا؟!!”.

تفاعل المغردين

وتفاعل المغردون مع تغريدة فايز المالكي حيث علقت أميرة بقولها: “لا حول ولا قوة إلا بالله .. الله يفك حاجة كل محتاج بس فعلاً كذا آذيه تأذونه ما يجوز”.

وقال آخر مهموم: “ما توصل كذا الله يهديهم”، وقالت منيـرة: “عيب مهما كانت الحاجة ليس هكذا”.

وقال أبو سامر: “والله أخوي فايز أحيانا الحاجه تجبرك وأنت فاعل خير يا مال الخير.. الله يوفقك”.

وقال شادي عبدالله: “عند الله ما يضيع شيء أبو راكان أنت أحب الناس إلى الله لقضاء حوائج الناس”.