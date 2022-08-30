وجه الفنان والناشط فايز المالكي مناشدة للجهات المعنية في الطائف بشأن منتزه الجبل الأخضر.

وقال فايز المالكي في تغريدة له عبر تويتر: محافظ الطايف، أمين الطايف، أمانة الطايف، الدفاع المدني، منتزه الجبل الأخضر، حلو وجود وسائل ترفيه ولكن عدم الصيانة وعدم وجود وسائل سلامة شيء مؤسف، الألعاب الموجودة تفتقد الكثير من وسائل السلامة.

وعلق متابعون بالقول: إن منتزه الحدبان ومنتزه الجبل الأخضر للأسف مواقع ممتازة لكن مهملة بسبب المستثمر.

إهمال في بعض الألعاب:

وسردت تقى: فعلًا ركبت واحدة من الألعاب والإسفنج حق اللعبة تالف كنت راح أموت من الألم اللي جاني والحديد ضاغط على عظمي وقت اللعبة بأعلى صوتي أصرخ وأبكي الين وقفوا اللعبة من بعدها أخاف أطلع أي لعبة.

وقال دهش القلادي: وسائل السلامة تكاد تكون معدومة بكثير من المنتجعات وملاعب الترفيه لابد من رقابة الدفاع المدني قبل حدوث ما لا يحمد عقباه لمرتاديها حفظ الله الجميع.

وتعجب علي بقوله: “آخر زيارة لي كانت عام 1426 وكانت الصيانة شبه سيئة، هل من المعقول لا تزال كما كانت؟!”.

الألعاب صدت:

واكتفت رقية بالقول: “الألعاب صدت أصلًا”.

وعلق آخر: “ما مريت الحدبان وغيرها كثير إهمال كبير والطائف تستاهل أفضل من كذا بكثير”.