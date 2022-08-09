يبدو أن ردود الفعل الغاضبة دفعت الفنان فايز المالكي إلى حذف التغريدة التي اشتكى فيها من محاصرة بعض المحتاجين للمساعدة لبيته وتسببهم في حرج له ولأولاده، إضافة إلى شكوى الجيران من الزحام حول بيت المالكي.

وقام المالكي بحذف سلسلة التغريدات التي أثارت ردود فعل متباينة بين متفهم لموقفه وموافق لما قاله، وبين معارض لفكرة صد المحتاجين ومنعهم من الوصول إليه.

تغريدات فايز المالكي المثيرة للجدل

وبالأمس كتب الفنان السعودي تغريدة قال فيها: “أسألكم بالله العظيم لا تحرجوني وتوجعوني عند بيتي”.

وأضاف: “أسأل الله أن يفرج همكم، ولكن ليس معقول الساعة 2 و3 بالليل تقف عند باب بيتي وتدق الباب وتلفلف على البيت”.

وتابع المالكي: “يا إخوان البيوت لها حرمة أسأل الله يفرج همكم.. وأعرف أنكم أصحاب حاجة لكن ما بيدي شيء.. أفتح الباب الظهر العصر آخر الليل وألاقيك داخل الحوش لا؟!!”.

الكرم والشجاعة

وفي محاولة لتوضيح موقفه كتب المالكي تغريدة تنطوي على بعض التشبيهات حيث قال: ” ترا الكريم اللي بدون فلوس مثل الشجاع اللي بدون سلاح”.

وأثارت التغريدة أيضا ردود متباينة حيث قال سعيد الغامدي : بعض الناس عنده أموال الدنيا وكرمه هياط أمام الكاميرات وبعض الناس لديه القليل ولكن يداه للجميع.. فالمغزى التقوى وليس الأقوى”. فيما قال حمد بن عبدالله الدوسري:” أنت كريم سواء بفلوس ولا بدون فلوس قد تكون الكلمة الطيبة كرم”، أما سالم الشمري فقال: “الكرم لا صار بيد تاجر ما هو كرم .. لأنه يدفع ما خاف من نفاد المال لكن الميسور الحال إن أعطى فهو أعطى أحسن ما يملك حتى لو نقص ماله “.