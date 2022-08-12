ناشد الفنان والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، فايز المالكي، متابعيه بالتبرع عبر منصة إحسان بعد أن ألغت المنصة الحد الأدنى من التبرع والذي كان سابقًا محددًا بـ 50 ريالًا في فرجت وفي “يسر” الخاص بموقفي الخدمات.

مناشدة للمتابعين:

وقال المالكي عبر حسابه بالسناب شات: اليوم لدي في السناب أربعة ملايين متابع وسبعة مليون ونصف في تويتر وقد فعَّلت منصة إحسان التبرع بحد أدنى ريال واحد فقط ولو أن المتابعين عندي وعددهم يفوق 10 ملايين متابع تبرعوا بريال واحد فقط للمنصة سيصلنا مبالغ عالية جدًا وسنقضي على المتعثرين بالسداد ومن عليهم كذلك إيقاف خدمات بسبب مبالغ مالية.

وناشد المالكي متابعيه بالتبرع والاستثمار مع الله وللقضاء على ديون المتعثرين.