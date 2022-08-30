شرع المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صامطة، أبوابه أمام المتقدمين لبرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول، وذلك بمقر المعهد.

وأوضح مدير المعهد محمد آل خيرات، أن التسجيل الذي يستمر لمدة يومين سيكون متاحاً لخريجي المرحلة المتوسطة، أو شهادة إتمام الصف الأول ثانوي، أو شهادة إتمام الصف الثاني ثانوي في تخصصات ميكانيكا السيارات والكهرباء الإنشائية والتبريد والتكييف واللحام والنجارة العامة.

مميزات التدريب

وبين أن المتدرب يحصل على العديد من المميزات والحوافز، حيث يصرف للمتدرب المنتظم في التدريب مكافأةً شهريةً مقدارها (800) ريال، كما يحصل عند التخرج على شهادة الدبلوم الصناعي الثانوي في مجال التخصص الذي جرى القبول عليه.

ولفت إلى أن المعهد يسهم في تدريب أبناء الوطن وتأهيلهم لدخول سوق العمل في مجالات وقطاعات العمل الحكومي والخاص، وتحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومواكبة تحقيق رؤية 2030.