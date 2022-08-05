أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، فتح طريق الهدا بمحافظة الطائف في الاتجاهين، بعد إغلاقه احترازيًا؛ عقب هطول الأمطار بالمنطقة.

فتح طريق الهدا في الاتجاهين

وقال المركز الوطني “911” على حسابه بموقع “تويتر”، إنه تم فتح طريق الهدا في الاتجاهين، متمنيًا للجميع السلامة.

يذكر أن القوات الخاصة لأمن الطرق، نوهت أمس الخميس، إلى إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار.

وقال أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر” “نود التنويه بأنه تم إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتادي الطريق، متمنين السلامة للجميع”، بعدما شهدت محافظة الطائف أمطارًا تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة.

طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.