أعلن طبيب البيت الأبيض، أن اختبارات كورونا للرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال إيجابية؛ ما يعني أنه لم يتعافَ من المرض حتى الآن؛ بعد إصابته للمرة الثانية.

إصابة جديدة

وقد أعلن طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، يوم السبت الماضي، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددًا بفيروس كورونا المستجد.

وقال طبيب الرئيس: “فحص جديد للرئيس يظهر إصابته مجددًا بفيروس كورونا”. وأضاف: “الرئيس في حالة جيدة ولا يشعر بأي أعراض من جراء إصابته بفيروس كورونا، لكنه سيخضع للحجر الصحي”.

بعد 3 أيام من التعافي

وتأتي الإصابة الجديدة بعد 3 أيام فقط من تعافي الرئيس من الفيروس نفسه، حيث جاءت نتيجة فحصين خضع لهما، ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء، سلبية.

وقضى بايدن البالغ من العمر 79 عامًا 5 أيام في الحجر الصحي، قبل أن ينهي إجراءات العزل الصارمة.

وفي ذلك الوقت؛ قال طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور: إن الرئيس جو بايدن قد أكمل دورته لمدة 5 أيام من دواء Paxlovid المضاد للفيروسات، عقب إصابته بكورونا، وصحته الآن جيدة بما يكفي لاستئناف نشاطه.

اختفاء الأعراض:

وأكد أوكونور أن “أعراض الرئيس اختفت تقريبًا بشكل كامل، وأن نبضه وضغط الدم ومعدل التنفس وحرارته طبيعية”، مبينًا أنه لم يلاحظ أي أعراض جانبية لا يزال بايدن يعاني منها.

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أعلنت قبل أيام إصابة بايدن بكورونا، مشيرة إلى أنه تلقى تطعيمًا كاملًا، وجرعتين معززتين من اللقاح، و”يعاني من أعراض خفيفة جدًّا”.

متحور BA5:

وحسب أوكونور فإن بايدن أصيب بمتحور BA5، وهو أكثر متحورات “كوفيد-19” شيوعًا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وأصيب بآلام في الجسم والتهاب في الحلق وسيلان في الأنف وإرهاق وسعال جاف في بعض الأحيان، وهو يستجيب بشكل جيد لعلاج “باكسلوفيد” (PAXLOVID).