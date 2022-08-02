تسلَّم فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بمكتبه شهادة الجودة العالمية الآيزو [ISO 9001:2015] الممنوحة من المنظمة العالمية SAI Global في جودة العمل الإداري.

تطوير منظومة العمل الإداري

وبين فضيلته أن ذلك يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الإداري بالفرع، وفق برامج رؤية المملكة 2030 وتحقيق نظام الجودة، والسعي إلى تطبيقه وتحسينه بشكل مستمر، مثمناً لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند موافقته لترشّح فرع الرياض للحصول على هذه الشهادة كأول فرع بالمملكة يحصل عليها.

وأوضح “الشبانات” أن فرع الرئاسة العامة بالمنطقة حصل على هذه الشهادة بعد أن أتمّ ورشة عمل تدريبية مع فريق الجودة من منسوبي الفرع، استمرت لمدة خمسة أيام، وجولات تدقيق على الإدارات والأقسام بالفرع للتأكد من تطبيقها للمعايير المعتمدة.

رفع كفاءة العمل

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة حصلت مسبقاً على شهادة الأيزو ISO على مستوى المنظمة، وأمن المعلومات، وفي عدة مجالات لرفع كفاءة العمل.