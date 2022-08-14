تواصل فرق الدفاع المدني جهودها في متابعة الحالة المطرية التي تشهدها أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وعسير.

متابعة الحالة المطرية:

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صورًا توثق انتشار ومتابعة فرقها للحالة المطرية التي تشهدها منطقتي المدينة المنورة وعسير.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).

في حين يستمر تواجد العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة.

ونشر المركز صور الرادارات التي توضح تأثر أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنور بأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار.