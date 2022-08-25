جندت رئاسة شؤون الحرمين 4 آلاف عامل وعاملة لتطهير المسجد الحرام على مدار الساعة، باستخدام مواد التنظيف الصديقة للبيئة.

وتعمل وفق مسيرة عمل منظمة لتلميع جميع العناصر المعمارية بالمسجد الحرام, كالمسعى والتوسعة السعودية الثانية وما يشمله من أعمدة وقباب وعقود وزخارف ونقوش والدرابزين الرخامي المطل على صحن المطاف وجميع العناصر المعمارية للتوسعة السعودية الثانية من الأعمدة الرخامية والقواعد الأكتاف والتيجان والأبواب والنوافذ والمنارات والقباب من الداخل والأسقف وجميع عناصرها الزخرفية والأجزاء النحاسية بمواد تنظيف مناسبة لطبيعة العمل في كل موقع.



فرق التنظيف

وتختص “فرقة النحاسيات” بنظافة وتلميع فوانيس حجر إسماعيل ومقام إبراهيم عليه السلام ودواليب المصاحف وأعمدة الإنارة وجميع الدرابزين والنحاسيات المثبتة بتيجان وقواعد الأعمدة وسماعات الصوت النحاسية المثبتة بالأسقف والنحاسيات الموجودة بالساحات.

وتقوم “فرقة أعمال غسيل السجاد” بغسل سجاد المسجد الحرام وتجفيفه وكنسه بعد التجفيف وتعطيره بمادة خاصة بالسجاد ومن ثم لفه بعناية وفق برنامج معد يراعي أعلى المقاييس العالمية.

وتتولى “فرقة كنس السجاد” عمليات فرش السجاد داخل المسجد الحرام وساحاته ونقل السجاد من المستودعات والمغسلة وإلى المسجد الحرام وفق منظومة عمل تراعي رفع السجاد في الحالات الطارئة وتنظيف الوجه الخلفي للسجاد وتأمين البديل في حالة تعرضه للماء أو أي ملوث خارجي.

السلالم والمصاعد الكهربائية

وتقوم “فرقة السلالم والمصاعد الكهربائية” بغسل وتنظيف وتلميع جميع السلالم والمصاعد الكهربائية بالمسجد الحرام، باستخدام المواد الخاصة بالاستانلس ستيل، فيما تقوم “فرقة الدرج والمنارات” بصنفرة السلالم الثابتة وسلالم المنارات وإزالة أي أوساخ بشكل دوري.

وتعمل “فرقة السطح” على غسيل كامل سطح المسجد الحرام وتنظيف الأعمدة وقواعد الألمنيوم الموزعة في أرجائه, في حين تتولى ” فرقة خاصة غسيل المشايات البلاستيكية” داخل وخارج الحرم وإعادة نشرها مرة أخرى بعد تجفيفها ومتابعتها بعد فرشها، كما تختص فرقة “تنظيف واجهات المسجد الحرام” بتنظيف القراميد الخضراء على مداخل الأبواب وغسله بشكل دوري.



نظافة المناهل

وخصصت الوكالة فرقة خاصة بنظافة المناهل الموجودة داخل المسجد الحرام وساحاته بعد نزع القريلات وتنظيف وغسيل ما تحتها بالمواد المنظفة والمطهرة لضمان عدم تسلل أي روائح, إضافة إلى فرقة خاصة بالمجمعات وأعمال نظافتها بصفة يومية.