تستعد فرنسا، لهبوب عواصف رعدية شديدة، إثر أشهر من الجفاف، ما من شأنه أن يتسبب في فيضانات بمناطق عديدة.

وشهدت فرنسا خلال الساعات الماضية، فيضانات قياسية، بسبب جفاف التربة، حيث وثق مقطع فيديو جريان الفيضانات بعد سقوط أمطار غزيرة

وأعلنت هيئات الأرصاد عن حالة التأهب في 13 منطقة، يقع العديد منها على سواحل المتوسط وفي منطقة ليون (وسط شرق) والنورماندي (شمال غرب) وعلى السواحل الشمالية بالقرب من بلجيكا.

أمطار رعدية قياسية

من جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الوطنية من “أمطار رعدية يصل منسوبها الى ما بين أربعين وستين ملليمترا في وقت وجيز” على سواحل النورماندي وبا دو كاليه، حسب وكالة “فرانس برس”

وقالت طواقم الإغاثة إنه ليل الثلاثاء والأربعاء، ضربت العاصفة الرعدية السابقة منطقة الجنوب الشرقي بدون تسجيل أضرار.

جفاف يؤدي لفيضان

ولن تتمكن التربة التي تصلبت بفعل الجفاف الذي يضرب فرنسا هذا الصيف، من امتصاص كل كميات الأمطار ما يسهل حدوث فيضانات مفاجئة.

ولم تتسبب الأمطار في الوقت الراهن في سقوط ضحايا، ولكنها أحدثت اضطرابات في حركة التنقل وخصوصا في العاصمة باريس حيث غمرت المياه العديد من محطات المترو التي أغلقت.