أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ؛ العثور على جثمان مفقود الدرب في منطقة جازان، بعدما جرفته السيول.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. عُثِر من خارج الفريق على مفقود الدرب مُتوفى، غفر الله له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان، كل الشكر للإخوة المشاركين، كتب الله أجرهم وجزاهم خير الجزاء”.

انطلاق البحث

وكان الفريق قد أعلن في ساعات مبكرة من الصباح انطلاقه للبحث عن المفقود في الدرب بمنطقة جازان.

وكتب في تغريدة: “تحرك الآن عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود جرفته السيول بالقرب من الدرب التابعة لمنطقة جازان، نسأل الله السلامة للمفقود، وأن يحفظ الإخوة المشاركين”.

تجنبوا الأودية والمستنقعات لوجود حيوانات سامة

وفي وقت سابق؛ أهاب المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة نجران، الرائد عبدالخالق القحطاني، بالجميع الابتعاد عن الأودية والمستنقعات المائية؛ لما في ذلك من مخاطر تهدد حياة الأشخاص.

وقال القحطاني، لقناة “الإخبارية”: نوصي الجميع بالابتعاد عن الأودية والمستنقعات المائية؛ لاحتوائها على حيوانات سامة جرفتها السيول.

حيوانات سامة جرفتها السيول

وتابع يُنصح بالابتعاد تمامًا عن الأودية وعدم الاقتراب منها، أو السباحة فيها؛ تفاديًا للمستنقعات والحفر والبرك التي تتكون بفعل الأمطار الغزيرة، كما حذر من السباحة في هذه المواقع، والتي قد تحتوي على طمي قد يكون سببًا في تعلق الأشخاص.