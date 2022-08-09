انتهت، قبل قليل، مباراة فريق نخبة دوري المدارس لكرة القدم ضد ريال مدريد ضمن المعسكر الإعدادي المقام في العاصمة الإسبانية بفوز المرينغي بهدف نظيف.

خسارة فريق دوري المدارس ضد ريال مدريد:

وبدأ فريق دوري المدارس المباراة بالتشكيل التالي، خالد الرشيد، عقيل الظفيري، عزام هديش، محمد الدويس، فهد جيزاني، يزن مدني، عبدالعزيز الجزائري، عبدالعزيز الغامدي، عبدالله الخشلان، سعود العنزي وعبدالله السكران.

وانطلقت المباراة بشكل سريع، وظهر فريق المدارس بشكل أفضل، إلا أن ريال مدريد نجح في التقدم خلال أحداث الشوط الأول، واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك مجددًا وسط تألق دفاعي، لتنتهي المواجهة بفوز المرينغي بنتيجة 1/ 0.

تفاصيل معسكر إسبانيا والبرتغال:

وانطلق المعسكر التطويري في الأول من أغسطس بمدريد، وبدأ اللاعبون أداء التدريبات الجماعية في اليوم التالي، قبل أن يخوض أولى مبارياته الودية ضد خيتافي، يوم 6، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 4/ 1.

وسيُغادر الفريق إلى لشبونة، يوم غد الموافق العاشر من أغسطس الجاري، على أن يواجه بنفيكا يوم 13، وتعود بعثة دوري المدارس إلى جدة يوم 16.