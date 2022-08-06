خسر فريق دوري المدارس أمام نادي خيتافي وديًّا برباعية مقابل هدف، وذلك خلال المعسكر التحضيري للفريق في إسبانيا حاليًا.

خسر فريق دوري المدارس أمام نادي خيتافي وديًّا برباعية مقابل هدف، وذلك خلال المعسكر التحضيري للفريق في إسبانيا حاليًّا.

وسوف يستمر المعسكر في إسبانيا حتى يوم 10 أغسطس الجاري، حيث سيخوض فريق المعسكر مواجهة أمام ريال مدريد الثلاثاء القادم.

ثم مواجهة نادي بنفيكا البرتغالي في الـ13 من الشهر ذاته عندما تتم إقامة المعسكر في البرتغال.

وسوف تكون مدة المعسكر 16 يومًا في مدينتي مدريد في إسبانيا ولشبونة في البرتغال، وتقام خلاله 3 مباريات ودية تحضيرية.