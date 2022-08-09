يستعد فريق نخبة دوري المدارس لكرة القدم، لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن معسكره الإعدادي المقام في العاصمة الإسبانية.

فريق دوري المدارس يُلاقي ريال مدريد

ومن المقرر أن يلعب فريق نخبة دوري المدارس لكرة القدم ضد فريق ريال مدريد تحت 17 عامًا، في ختام معسكره الإعدادي المقام حاليًا في إسبانيا.

ويخوض اللاعبون معسكرًا في مدينتي مدريد الإسبانية ولشبونة البرتغالية بداية من الأول من أغسطس وحتى يوم 16 من الشهر ذاته، من أجل إعداد وتطوير اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا وفق البرنامج الخاص المعد لهم.

تفاصيل معسكر الفريق في إسبانيا والبرتغال

وانطلق المعسكر التطويري في الأول من أغسطس بمدريد، وبدأ اللاعبون أداء التدريبات الجماعية في اليوم التالي، قبل أن يخوض أولى مبارياته الودية ضد خيتافي، يوم 6، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 4/ 1.

وسيُغادر الفريق إلى لشبونة، يوم غد الموافق العاشر من أغسطس الجاري، على أن يواجه بنفيكا يوم 13، وتعود بعثة دوري المدارس إلى جدة يوم 16.