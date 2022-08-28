استقر الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني على البقاء في صفوف البارشا وعدم الانضمام إلى مانشستر يونايتد أو ليفربول الإنجليزيين.

ويحظى دي يونج باهتمام أكثر من ناد، حيث كان يرغب مانشستر يونايتد في ضمه، إلا أن عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا عرقلت الصفقة.

فرينكي دي يونج يرفض الانتقال لإنجلترا بالعام الحالي

ووفقًا للتقارير الصحفية الإنجليزية فإن دي يونج سيبقى في برشلونة كون تشيلسي الإنجليزي لم يكن جادًا في التفاوض معه وبسبب عدم تأهل مان يونايتد لدوري الأبطال، بجانب عدم زيادة عرض ليفربول.

وكانت صحيفة The Sun قالت أول أمس إن المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول استهدف ضم دي يونج بعد البداية السيئة للريدز في الموسم الجديد”.

وأضافت: “الإصابات التي لحقت بألكانتارا وتشامبرلين جعلت هناك نقصًا في خيارات خط الوسط، بجانب معاناة فابينيو البدنية، والشكوك حول مستقبل نابي كيتا”.