تأمل العلا في استقبال أكثر من 2.5 مليون زائر سنويًا، مع هدف توفير 5000 مفتاح فندقي إضافي بحلول عام 2035، وفي سبيل ذلك أعلنت الهيئة الملكية للعلا (RCU) عن مجموعة من العلامات التجارية الفاخرة التي ستفتح في قلب المناظر الطبيعية البكر بما في ذلك أمان ريزورتس و كارافان هابيتاس، وأحدث فندق سيتم افتتاحه هو بانيان تري العلا Banyan Tree AlUla.

وسيتم افتتاح الفندق الذي تديره شركة أكور في وادي عشار كمنتجع يضم فيلات سياحية وملاذًا صحراويًا، في نهاية عام 2022، وتحدث المدير العام أنتوني تريستون إلى Hotelier Middle East حول فلسفة مكان الإقامة وما يمكن أن يتوقعه الضيوف.

تصميم بانيان تري العلا

وقال تريستون: لا أطيق الانتظار لبدء الترحيب بالضيوف، لقد شهدنا تقدمًا كبيرًا في المنتجع، من الفيلات السياحية إلى حمام السباحة الصخري والمنتجع الصحي، وسيعمل الفندق على تغيير شكل منتجع عشار بإضافة 28 جناحًا بغرفة نوم واحدة و 15 جناحًا من غرفتي نوم وأربعة أجنحة من ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى 35 جناحًا تم تجديده في موقع مجاور.

تجربة سفر فريدة

وقال تريستون: لقد تم تصميم منتجعنا بحيث تمتزج فيلات الخيام الخاصة بنا مع الكثبان الرملية في وادي عشار، كما يحتضن المنتجع ويدمج بين المفاهيم الثلاثة التالية وهو: بناء فيلات ووجود الأودية الطبيعية والقيام برحلات في المكان، وهذا يسمح لضيوفنا بتجربة رحلة فريدة من نوعها وتحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية.

وتابع: من اللحظة التي تطأ أقدام الضيوف الوادي، ستجعلهم التكوينات الصخرية من الأحجار الرملية وقوة الطبيعة يشعرون وكأن الزمان والمكان يتوقفان فجأة، مما يسمح لجميع حواسهم بالاستيقاظ التام والتقاط كل المعاني الفريدة في المكان.

واستطرد: تم تصميم المكان ليضمن الخصوصية وراحة الضيوف، وكمنتجع فاخر، ينصب تركيز العلامة التجارية على جذب العملاء الذين يمنحون الأولوية للرفاهية. وأوضح تريستون: يقدم سوق الشرق الأوسط، ودول الخليج على وجه الخصوص، عملاء مميزين، وتم إعداد جميع عناصر الخصوصية والحميمية والراحة لضمان شعور ضيوفنا بأنهم في منازلهم بشكل فريد وسط كرم ضيافة بانيان تري الأصيل.

وأردف: يتيح هذا الموقع للعلامة التجارية تقديم تجارب فريدة مقترنة بتقاليد طويلة الأمد، فنحن ملتزمون بالتأثير بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية، من خلال الحفاظ على المناظر الطبيعية وتكريم الثقافات القديمة التي سكنت منطقة العلا لقرون.

كرم الضيافة لا مثيل له

وقال: لطالما اشتهر الشرق الأوسط بكرم الضيافة الذي لا مثيل له، وعلى الرغم من أن السياحة الدولية جديدة نسبيًا في العلا، إلا أننا قمنا بتضمين جذور كرم الضيافة والحفاظ على التقاليد الاستقبال الدافئ والترحيبي في البناء.

العمالة السعودية عمود بناء بانيان تري العلا

واختتم تريستون قائلًا: قوة العاملة السعودية هي ما تحقق أهداف البناء في المقام الأول، وهو عمود تأسيس الفندق، وهم يجلبون معهم التقاليد الثرية للمجتمع المحلي والتي ستعزز فهم ضيوفنا وتمتعهم بهذه الرحلة الرائعة.