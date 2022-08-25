أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم، أمس الأربعاء، عن مشاركتها في النسخة الـ 18 من بينالي البندقية للعمارة 2023، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة الرياض بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة د. سمية السليمان.

بينالي عالمي عريق:

وعبرت د. سمية السليمان، في مستهل المؤتمر الصحفي عن سعادتها بالمشاركة للمرة الثانية في بينالي عالمي عريق مختص في العمارة مثل بينالي البندقية، والذي انطلق عام 1895م.

وأوضحت أنّ مشاركة الهيئة لهذا العام تجسد ثقافة المملكة من خلال الجناح الوطني السعودي، حيث تبرز فنون العمارة باعتبارها أحد مكونات الثقافة السعودية وركائزها المهمة، وذلك إلى جانب دعم الموهوبين والكفاءات المحلية في قطاع العمارة والتصميم.

وأضافت الدكتورة سمية: “هذه النسخة من البينالي تبحث عن حلول معمارية لقضايا اجتماعية إنسانية معاصرة، لاسيما وأنّ طبيعة المعماري تحثّه على استمرارية البحث عن الحلول والابتكارات”. مشيرة إلى أنّ الهيئة حرصت على فتح المشاركة لكافة المعماريين والباحثين والمختصين عبر هذه النسخة، محاولة منها لاكتشاف المواهب ودعمها، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير أفضل المشاركات.

دعوة للمشاركة:

ودعت الرئيس التنفيذي للهيئة المعماريين والمختصين والباحثين في المملكة للمشاركة في هذه النسخة من خلال الرابط: https://engage.moc.gov.sa/venicebiennale/ لما لمشاركتهم من أهمية في ترسيخ فنون العمارة والتصميم.

الجدير بالذكر أنّ المملكة شاركت في نسختين سابقتين في بينالي البندقية للعمارة خلال عامي 2018 و2021.وتعد هذه المشاركة في العمارة هي الثالثة التي تتواجد فيها المملكة من خلال الجناح الوطني السعودي. ومن المقرر أن ينتهي استقبال المشاركات بتاريخ 25 سبتمبر 2022.