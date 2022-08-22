واصل عضو شرف نادي النصر الذهبي، فهد بن عبدالعزيز العجلان، دعم العالمي ماديًّا وأنعش خزينة الأصفر بمبلغ ضخم.

العجلان يدعم النصر

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، عن تقديم العجلان لدعم مالي يُقدر بمليون ريال، في إطار حرصه المتواصل لمساندة العالمي.

ومن جانبه، ثمن مجلس إدارة العالمي، برئاسة مسلي آل معمر، لعضو النادي الذهبي فهد العجلان هذه المبادرة الداعمة؛ والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه.

العالمي يستعد لمواجهة الوحدة

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، معسكرًا استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، ولعب عدة وديات وقدم مستوى مميزًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيبدأ العالمي منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.