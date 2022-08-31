كشف نجم الشباب الحالي، فهد المولد كواليس رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، معربًا عن حزنه الشديد لخروجه من العميد بهذه الطريقة.

فهد المولد شبابيًا لـ3 مواسم

وأعلن نادي الشباب، عن توقيع عقد احترافي مع فهد المولد، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، وذلك بعد تخفيض مدة إيقافه وعودته إلى الملاعب رسميًا.

ووجه المولد رسالة إلى الجماهير الاتحادية بعد الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، وأكد أن مكانة العميد ستظل في قلبه، مشددًا في الوقت ذاته فخره بتمثيل الشباب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المولد يكشف تفاصيل عرض الاتحاد

وقال فهد المولد: “أول من تحدثت معه بعد البراءة من المنشطات هو وكيل أعمالي جراح الظفيري، وكنت سعيد جداً بذلك، ومن شدة فرحتي لم أحصل على التفاصيل الخاصة بالقرار، وكنت واثقًا من نفسي ومن سلامة موقفي والحمد لله”.

وتابع: “إدارة الاتحاد قدمت لي عرضًا لتجديد العقد قبل صدور قرار الإيقاف، وبعدها لم يتواصلوا معي.. للأسف لم أتلق منهم أي اتصال منذ إيقافي، حتى كلمة مبروك على البراءة من المنشطات لم يقولوها لي. ما حدث أحزنني كثيرًا”.

وأضاف: “بعد البراءة قدم نادي الاتحاد عرضًا شفهيًا لتجديد عقدي، تقدم به مدير الاحتراف بنادي الاتحاد لوكيل أعمالي، لقد كان عرضًا مخجلًا جدًا، ولم يكن رسميًا، وعندما أخبرني الظفيري بهذا العرض، تمنيت لو أني لم أعرف به”.

الرحيل إلى الأهلي

وشدد فهد المولد على أن العميد كان يتفاوض مع ناد آخر للانتقال إلى صفوفه، وقال: “تفاجأت في منتصف الموسم الماضي أن إدارة الاتحاد اتفقت مع ناد آخر بشأن رحيلي دون علمي، علمت حينها أنني سأغادر أسوار العميد”.

وبسؤال فهد المولد عن النادي الذي انتقت معه الإدارة الاتحادية للرحيل إلى صفوفه، أكد خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، أنه الأهلي.