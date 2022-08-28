وجه النجم الدولي فهد المولد، قبل قليل، رسالة إلى الجماهير الاتحادية بعد الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا، مؤكدًا أن مكانة العميد ستظل في قلبه.

فهد المولد يوجه رسالة لجماهير الاتحاد:

وأعلن فهد المولد اليوم رحيله عن صفوف الاتحاد بعد تخفيض مدة إيقافه، وعودته إلى الملاعب رسميًّا، قبل أن يعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن توقيع عقد احترافي معه لمدة 3 سنوات حتى عام 2025.

وقال المولد في رسالته لجماهير الاتحاد: “لكل بداية نهاية.. ولكل نهاية حكاية ورواية.. وما بين البداية والنهاية فصول من العشق والفخر والهيام.. الليلة انتهى عقدي مع النادي الذي عشقته وتشرفت بخدمته بكافة فئاته السنية”.

وتابع فهد المولد: “الليلة انتهى مشوار مع الاتحاد بشكل رسمي.. انتهى عقدي مع العميد كلاعب وستبقى مكانته في قلبي ما حييت، وستظل جماهير الاتحاد في قلبي وعلى رأسي وأمامي في جميع محطاتي وما تبقى من حياتي”.

المولد يؤكد سعادته بالتوقيع للشباب:

وأضاف فهد المولد: “ثم أما بعد: الليلة أتشرف بارتداء شعار ناد كبير وغالٍ أيضًا على قلبي، الليلة أنا ليث ضمن قائمة الليوث، أتشرف وأفخر بالذود عن شعاره، وأسأل الله أن أكون أهلًا لثقة إدارته وجماهيره الكبيرة.. دعواتكم”.

واختتم حديثه عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “شكرًا من الأعماق لزملائي ورفاق دربي في كافة الفئات السنية في نادي الاتحاد والذين تشرفت بهم وبمعرفتهم، وشكرًا لأخي الغالي جراح الظفيري والإخوة الأعزاء في شركة F16”.