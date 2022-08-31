كشف لاعب فريق الاتحاد السابق النجم الدولي فهد المولد، لأول مرة تفاصيل انتقاله لنادِ آخر دون علمه في منتصف الموسم خلال تواجده مع نادي الاتحاد.

ما هو الامر الذي كشفه فهد المولد لأول مره خلال حديثه لـ #في_المرمى، وكيف اكتشف طريقة اخراجه من الاتحاد قبل صدور قرار ايقافه؟ pic.twitter.com/cBiGb5PwVW — العربية – في المرمى (@FilMarma) August 30, 2022

اتفاق بين الإدارتين

وقال المولد خلال برنامج “في المرمى” المذاع على قناة “العربية”: “كنت سأنتقل لنادٍ آخر خلال تواجدي بالاتحاد بدون علمي، حيث كان هناك اتفاق بين الإدارتين وأحد مسؤولي النادي الآخر عرض عليّ هذا العرض وقلت له مستحيل فأثبت لي الأمر”.

وأضاف: “فوقتها علمت بأنني سأخرج من أسوار نادي الاتحاد وهو أمر لم أكن أبغاه ولكنه كان مرسومًا”، مؤكدًا أنه لا يعلم السبب ولم يتخيل الوصول لهذه المرحلة.

حزن للفراق

وأعرب عن شدة حزنه على طريقة خروجه من النادي، لافتًا إلى أنه عاش في الاتحاد منذ أن كان عمره 11 عامًا،

وأشار: “لكن هذه كرة القدم وأتمنى التوفيق للاتحاد وأعتذر للجمهور إن كنت مقصرًا”.

التعاقد مع نادي الشباب

وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان نجحت في وقت سابق، في التعاقد مع فهد المولد، بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وأعلن نادي الشباب عن توقيع عقد احترافي مع المولد، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، وذلك بعد تخفيض مدة إيقافه وعودته إلى الملاعب رسميًا.

ووجه فهد المولد رسالة إلى الجماهير الاتحادية بعد الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، وأكد أن مكانة العميد ستظل في قلبه، مشددًا في الوقت ذاته فخره بتمثيل الشباب.