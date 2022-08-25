يأمل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد الاستعداد بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، بعد أنباء تخفيض مدة إيقافه.

تخفيض مدة إيقاف المولد

وأكدت تقارير أن مركز التحكيم الرياضي السعودي خفض عقوبة فهد المولد، وأحقية مشاركته رسميًا، بعدما كان مقررًا إيقافه لمدة 18 شهرًا بداية من مارس الماضي.

وألمح وكيل المولد، جراح الظفيري إلى تخفيض مدة إيقاف نجم الفريق الاتحادي، الأمر الذي أثار سعادة الجماهير التي تمنت عودته سريعًا للملاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فهد المولد يستعد في بريطانيا

وأكد الإعلامي عبدالله المجحم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن فهد المولد سيبدأ فورًا الاستعداد للعودة إلى الملاعب، والمشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

وقال المجحم: “هيرفي رينارد مصّر على تواجد فهد المولد معه في كأس العالمـ وطلب معسكر خاص للاعب في بريطانيا.. المولد يحتاجه مدرب منتخبنا اتفق معه”.

ونشر في تغريدة أخرى صورة للاعب في المطار، وعلق قائلًا: “المولد يغادر إلى بريطانيا لخوض معسكر إعدادي.. بالتوفيق لك يا رب وتعود أقوى يا بطل.. والله إني أحبك”.

ويُعد المولد واحدًا من أبرز اللاعبين في الموسم الماضي، وأثر غيابه كثيرًا على فرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب الدوري، كما لعب دورًا بارزًا مع الأخضر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.