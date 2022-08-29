حسم فهد المولد بالانتقال لنادي الشباب بشكل رسمي كصفقة انتقال حر حتى صيف عام 2025 قادمًا من نادي الاتحاد.

وكان المولد غاب عن بداية الموسم الحالي بسبب إيقافه لمدة 18 شهرًا بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قبل أن تُخفض العقوبة بقرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي، حيث خاض المولد معسكراً تحضيرياً في بريطانيا استعدادًا لعودته القريبة.

فهد المولد يعود لـ دوري أبطال آسيا بعد غياب 4 سنوات

وسيشارك المولد مع نادي الشباب في بطولة دوري أبطال آسيا بدءً من فبراير المقبل، حيث كانت آخر مرة شارك فيها المولد في دوري أبطال آسيا مع الاتحاد في 2019، حيث لعب أمام الريان القطري في مايو من 2019، على أن تبدأ مشاركته في فبراير من 2023 ليعود ويلعب في البطولة القارية بعد غياب دام 4 سنوات.

وسيواجه الشباب، فريق ناساف الأوزبكي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في فبراير المقبل.

وكان الشباب أعلن أمس عن ضمه لـ فهد المولد ليعزز صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية غدًا الثلاثاء.