أثار النجم فهد المولد الجدل بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

فهد المولد يؤكد انتهاء علاقته بالاتحاد

وقام فهد المولد بإزالة اسم نادي الاتحاد من التعريف الخاص به عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث اكتفى بالإبقاء على أنه لاعب في المنتخب السعودي فقط، ما يؤكد انتهاء علاقته بالعميد بشكل رسمي.

وأزال فهد المولد صورته الشخصية بقميص الاتحاد من حسابه على “تويتر”، وقام باستبدالها بأخرى يرتدي فيها قميص المنتخب السعودي.

إيقاف المولد بسبب المنشطات

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصبح المولد خارج قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهله، وغاب عن الاتحاد في الجولات الحاسمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون المولد لاعبًا حرًا بعد انتهاء فترة إيقافه، ويحق له التعاقد مع أي ناد دون الرجوع لإدارة الاتحاد، ويحرص طوال الفترة الماضية على أداء تدريبات بدنية من أجل الحفاظ على لياقته.