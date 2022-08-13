انتهت مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون ظهر اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/2023.

ملخص مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي أستون فيلا أسفر عن إحرازهم للهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي داني إنجز بالدقيقة الـ32.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق أستون فيلا بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة ظل الأداء هادئًا بين الفريقين، حتى سجل إيميليانو بوينديا الهدف الثاني للفيلانز بالدقيقة الـ85، ثم سجل الفرنسي لوكاس ديني لاعب أستون فيلا هدفًا بالخطأ في مرماه لفريق إيفرتون بالدقيقة الـ88.

وكانت مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون أُقيمت على ملعب فيلا بارك معقل فريق أستون فيلا.

يذكر أن أستون فيلا يملك 3 نقاط من أول جولتين في الدوري، بينما خسر إيفرتون أول مباراتين في الدوري الإنجليزي.