انتهت، منذ قليل، مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز الفريق الكتالوني بأربعة أهداف دون رد.

تقدم برشلونة ضد بلد الوليد بثنائية:

وبدأت مباراة برشلونة ضد بلد الوليد التي أُقيمت على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” بشكل سريع من البارشا، وأطلق عثمان ديمبلي تسديدة قوية تحولت إلى ركلة ركنية عند الدقيقة الخامسة.

ومرر رافينيا الكرة لروبرت ليفاندوفسكي، ولعب رأسية رائعة، إلا أنها ارتطمت بالقائم عند الدقيقة 12، وأطلق تسديدة أخرى مرت بجوار القائم، قبل أن تمر كرة ديمبلي أعلى العارضة عند الدقيقة 22.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الأول عند الدقيقة 24 من تسديدة بعد عرضية من رافينيا، قبل أن يبعد الحارس جوردي ماسيب كرة من ديمبلي، وسجل بيدري الهدف الثاني عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة ضد بلد الوليد.

برشلونة يسجل ثنائية:

ومع بداية الشوط الثاني لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد، سدد رافينيا الكرة وارتطمت بالدفاع لتتحول إلى ركنية عند الدقيقة 47، قبل أن ينجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 65 بعد تلقيه تمريرة من ديمبلي.

وكاد الفريق الضيف أن يلص الفارق من تسديدة لتوني فيلا، إلا أن الحارس تير شتيجن تصدى له، وسدد روكي ميسا كرة مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 68، وتصدى ماسيب لمحاولة أنسو فاتي عند الدقيقة 72.

وكاد فرينكي دي يونج أن يهز الشباك عند الدقيقة 90، ولكن ماسيب تألق وأبعدها، ونجح سيرجي روبرتو في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة ضد بلد الوليد بنتيجة 4/ 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة ليحتل المركز الـ19.