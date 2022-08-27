انتهت مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي، بفوز صعب لـ تشيلسي بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/ 2023.

ملخص مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي:

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي تشيلسي، ولكن رغم ذلك انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الإنجليزي رحيم سترلينج في إحراز الهدف الأول لـ تشيلسي بالدقيقة السابعة والأربعين، وواصل الفريق اللندني ضغطه ليضيف اللاعب سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة الـ63.

ونجح فريق ليستر سيتي في تقليص الفارق عبر اللاعب هارفي بارنيس في الدقيقة الـ66.

وكانت المباراة بين الفريقين أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي في لندن، كما شهدت المباراة غياب المدرب الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي بسبب العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان ليفربول فاز على فريق بورنموث بتسعة أهداف دون رد، بينما فاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بنتيجة 4/ 2، وفاز مانشستر يونايتد على ساوثهامبتون بهدف دون مقابل.