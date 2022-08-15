انتهت، منذ قليل، مباراة ألميريا ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتحقيق المرينغي لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

تقدم ألميريا ضد ريال مدريد بهدف مبكر:

وبدأت مباراة ألميريا ضد ريال مدريد التي أُقيمت على ملعب “باور هورس ستاديوم” بشكل سريع، وتمكن لارجي رامازاني من هز الشباك بعد مرور 6 دقائق فقط، بعد تلقيه تمريرة من إجواراس.

ورد المرينغي سريعًا بتسديدة من فيدي فالفيري، إلا أن حارس المرمى فرناندو عند الدقيقة الثامنة، قبل أن يهدر كريم بنزيما فرصة التعادل بعد تمريرة مميزة من فينينسيوس جونيور، ومرت تسديدته أعلى المرمى.

وأطلق بنزيما تسديدة قوية مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 20، وتألق حارس ألميريا وتصدى لرأسية من كريم بعد عرضية من توني كروس عند الدقيقة 28، قبل أن يتصدى لتسديدة فالفيردي عند الدقيقة 37.

وأحرز لوكاس فاسيكز هدف التعادل عند الدقيقة 44، إلا أن الحكم ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم ألميريا ضد ريال مدريد بهدف.

المرينغي ينتفض بثنائية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أطلق فينيسيوس جونيور تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم عند الدقيقة 47، وسدد صامويل كوستا تسديدة قوية مرت بجانب القائم عند الدقيقة 50.

وسدد عمر صادق كرة قوية تصدى لها الحارس تيبو كورتوا عند الدقيقة 52، وتألق الحارس وأبعد كرة من بنزيما عند الدقيقة 55، ونجح فاسكيز في تسجيل التعادل عند الدقيقة 61 بعد تمريرة من كريم.

ونجح دافيد ألابا في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 75 من ركلة حرة مباشرة، وتألق كورتوا وحرم خوسيه لازو من إحراز التعادل عند الدقيقة 85، لتنتهي مباراة ألميريا ضد ريال مدريد بفوز المرينغي بنتيجة 2/ 1.