أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

تفاصيل الإعلان:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) إنه بالإشارة إلى إعلان شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) بتاريخ 22/07/1443ه الموافق 23/02/2022م المتضمن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة (115,000,000) ريال سعودي، تعلن فيبكو عن تقديمها يوم الثلاثاء 11/01/1444هـ الموافق 09/08/2022م ملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وساطة كابيتال:

ولفتت إلى أنه تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للطرح، وفقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 27/07/1443هـ الموافق 28/02/2022م، فيما ستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.