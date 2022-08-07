نشرت الإدارة العامة للمرور، مقطع فيديو يظهر الجهود المتواصلة داخل مدرسة تعليم القيادة بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير.

العمل متواصل لتطوير مدارس تعليم القيادة في كافة مناطق المملكة.

لقطات من مدرسة تعليم القيادة بمنطقة عسير (محافظة سراة عبيدة). متمنين لكم دوام السلامة ⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/K9b2E7PUeZ — المرور السعودي (@eMoroor) August 7, 2022

جهود مدارس تعليم القيادة

وتواصل الجهات المعنية بالإدارة العامة للمرور، جهودها من أجل تطوير مدارس تعليم القيادة في جميع مناطق المملكة، وأظهر مقطع الفيديو، العمل المكثف بمدرسة تعليم القيادة بمحافظة سراة عبيدة، لتدريب المواطنات على القيادة والوقوف في الأماكن المخصصة للركن والتعريف بمكونات السيارة.

حجز موعد مدرسة تعليم القيادة

وكانت الإدارة العامة للمرور كشفت في وقت سابق، عن طريقة حجز موعد مدرسة تعليم القيادة من خلال منصة أبشر، عن طريق عدة خطوات.

وقال المرور في منشور له: “تسهيلًا للراغبين في حجز مواعيد تعليم القيادة، منصة أبشر تمكّنك من إتمام الحجز في المدارس إلكترونيًا بخطوات سهلة وسريعة”.

وأشار إلى أن الخطوات تتضمن:

1- الدخول لمنصة أبشر.

2- الضغط على أيقونة المواعيد.

3- اختيار المرور.

4- الضغط على الانتقال للمواعيد.

5- اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.