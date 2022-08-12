عادت مشهورة التواصل نجلاء عبدالعزيز إلى دائرة الضوء مجددًا، لكن هذه المرة عبر مقطع فيديو من جزيرة ميكونوس اليونانية.

وتداول المغردون مقطع فيديو من سناب نجلاء عبدالعزيز وهي ترقص فيه على إيقاع إحدى الأغاني الأوروبية، وقد ارتدت تنورة قصيرة للغاية.

جدل حول فيديو نجلاء عبدالعزيز

وتباينت ردود الفعل بين مرتادي موقع تويتر، لكن أغلب التعليقات كانت ضد ما قامت به، مطالبين في نفس الوقت بوقف متابعتها وعدم نشر أية أخبار عنها في تويتر أو أي مواقع السوشيال ميديا حتى لا يساعد ذلك في زيادة انتشار مقاطعها وشهرتها.

وعلى الجانب الآخر رأى بعض المغردين أن نجلاء لها ستايلها الخاص في اللبس ولها إطلالة بسيطة مميزة ومحببة لهم، ورفضوا الانتقادات التي وجهها أنصار الفريق الأول.

معلومات عن جزيرة ميكونوس

يذكر أن ميكونوس هي جزيرة وبلدية يونانية وأيضًا اسم أكبر بلدة ضمن الجزيرة، وهذه البلدة هي مركز البلدية.

تقع الجزيرة ضمن بحر إيجة يونانية، في جنوب وسط اليونان وتشكل جزءًا من أرخبيل الكيكلادس، تتبع إداريًا لمقاطعة كيكلادس والتي تشكل جزءًا من إقليم جنوب إيجة الإداري.

تعتمد الجزيرة على السياحة، وتعتبر واحدة من أكثر جزر العالم شعبية عند السياح ومن أهم معالم الجزيرة، فينيسا الصغرى: وهو أحد أحياء البلدة حيث البيوت مبنية مباشرة فوق البحر.

كما تشتهر بالطواحين الهوائية أو (كاتو ميللي) وهي سبعة طواحين هوائية كانت تستخدم لطحن الحبوب، بنيت في القرن السادس عشر وتعتبر رمزًا للجزيرة، كما يوجد بها مبنى البلدية (الذيمارخون) الذي بني عام 1780 م على النمط النيوكلاسيكي.

والجزيرة أيضًا بها كنيسة بارابورتياني (Paraportiani) وتدعى أيضًا بالكاسترو، وهي عبارة عن خمسة كنائس مبنية معًا ضمن تحصينات بيزنطية وأبراج تعود لفترة القرون الوسطى، وتعتبر من أحد رموز العمارة اليونانية في القرون الوسطى.

كنا تضم متحف ميكونوس الأركيولوجي الذي بني عام 1900 م في منطقة مرفأ البلدة، ويحتوي على مجموعة رائعة من الأواني والخزفيات الكيكلادية.