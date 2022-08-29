تسبب إطفاء أنوار ملعب ” مرسول بارك” خلال مباراة النصر ضد الوحدة في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي في إثارة الجدل ووضع أصفر الرياض في موقف حرج بعد هدف الكاميروني فينسينت أبو بكر.

وحرصت إدارة الملعب على إصدار بيان مساء أمس، وضحت من خلاله ملابسات الأحداث التي شهدتها مباراة النصر والوحدة أمام البوابات، كما قدمت اعتذارها للجماهير عن هذه الواقعة.

القانوني أحمد الأمير نشر مقطع فيديو كشف من خلاله حقيقة إطفاء أنوار الملعب بالكامل خلال احتفال الكاميروني أبو بكر بهدفه قائلًا: ” التصوير من داخل الملعب يكشف أن الأضواء تم تخفيف شدة إضاءتها ولم تطفأ بالكامل، أما النقل التلفزيوني فقد أظهر هذه اللحظات وكأنها انطفاء كامل لأضواء الملعب !”.

وأضاف الأمير: “كل الأحداث داخل الملعب أثناء احتفالية الهدف كانت ترى بوضوح تام .. فعلًا هناك فرق بين النقل التلفزيوني للمحترفين والهواة !”.

وكان نادي النصر هزم فريق الوحدة بهدف دون رد في دوري روشن السعودي.