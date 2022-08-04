أعلن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسمياً أنه سيغلق خاصية التسوق عبر البث المباشر بعد شهرين من الآن، في خطوة ستساعده في التركيز على الفيديوهات القصيرة، التقليعة الجديدة في عالم “السوشال ميديا”.

التسوق عبر البث المباشر:

وكتب “فيسبوك” على صفحة الأعمال الخاصة به أن خاصية التسوق عبر البث المباشر ستتوقف اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضح الموقع الأزرق موجهاً حديثه إلى أصحاب الأعمال أنه لن يكون بمقدورهم استضافة أحدث تسوق جديدة أو مجدولة عبر البث المباشر في “فيسبوك” بعد هذا التاريخ.

بث مباشر عادي:

لكن، سيكون بمقدور أصحاب الأعمال استخدام خاصية البث المباشر العادي، ومع ذلك لن يكونوا قادرين على عرض قوائم التشغيل الخاصة بالمنتجات أو وضع علامات خاصة بالمنتجات فيها، بحسب “فيسبوك”.

وجاءت خطوة “فيسبوك”، كما قال، نتيجة للتحول الذي طرأ على سلوك المشاهدة لدى المستهلكين، الذين يتجهون حاليا إلى الفيديوهات القصيرة، ولذلك “نوجه تركيزا حاليا على الرييلز (فيديوهات قصيرة) في فيسبوك وإنستغرام”.