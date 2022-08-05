بعد عرضه للمرة الأولى على منصة شاهد vip، أثار فيلم أبو صدام اهتمامًا واسعًا، بعد تناوله قصة سائق شاحنات قديم ذي خبرة، انقطع عن العمل لفترة طويلة، ثم عاد ليتسلم مهمة شاقة.

ويحظى الفيلم باهتمام خاص من قبل متابعي السينما، لاسيما أنه كان منافسًا قويًّا في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

قصة الفيلم:

وينتمي الفيلم لنوع الإثارة، وهو من بطولة النجوم: محمد ممدوح، وأحمد داش، وسيد رجب.

وتدور أحداث الفيلم عن سائق كان متخصصًا في قيادة الشاحنات على الطرق الطويلة إلا أنه انقطع عن العمل لسنوات طويلة.

ومع تصاعد أحداث الفيلم يحصل أبو صدام على عمل جديد في النقل على طريق الساحل الشمالي، ويقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

وقد أعلنت منصة شاهد عن عرض الفيلم مساء أمس الخميس، بشكل حصري على المنصة الرقمية، بعد عرضه في السينما.