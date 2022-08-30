وصل الإكوادوري فيليبي كايسيدو إلى أبها، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها.

فيليبي كايسيدو يصل السعودية

وأعلن نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول فيليبي كايسيدو إلى السعودية، وكان في استقباله المدير التنفيذي لكرة القدم، تركي المشعان، متمنيًا له التوفيق مع الفريق.

وكان نادي أبها قد أعلن عن تعاقده مع فيليبي كايسيدو لمدة موسم رياضي واحد حتى عام 2023، حيث تمت مراسم التوقيع في دبي مع مدير الاحتراف محمد أبو حثرة.

ويملك المهاجم الإكوادوري كايسيدو صاحب الـ33 عامًا خبرة كبيرة ما حفز إدارة أبها لحسم الصفقة، حيث لعب في صفوف أكثر من ناد في إيطاليا، وهم؛ جنوى، لاتسيو وإنتر ميلان.

أبها يتجاوز الرائد ويستعد للشباب

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على نظيره الرائد بثنائية، بعدما كان متأخرًا بهدف، ويستعد لمواجهة الشباب، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية.