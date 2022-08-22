كشفت 3 أندية عن حصولها على شهادة الكفاءة المالية في الأنفاس الأخيرة بعد انتهاء مهلة وزارة الرياضة.

وأعلنت أندية الرائد والتعاون والوحدة حصولهم على شهادة الكفاءة، حيث أصبح بإمكانهم قيد الصفقات الجديدة قبل انطلاق الموسم الخميس المقبل.

وكان نادي النصر أعلن أمس الأحد حصوله على شهادة الكفاءة التي تؤهله لقيد الصفقات الجديدة بشكل رسمي.

انتهاء مهلة وزارة الرياضة لنيل الكفاءة المالية

وأعلنت وزارة الرياضة في وقت سابق أن آخر مهلة ممنوحة للأندية من أجل دفع الديون وتسديد المستحقات كانت حتى مساء أمس 21 أغسطس.

يذكر أن الموسم الرياضي الجديد 2022/2023 سينطلق يوم الخميس المقبل بمباراتي ” الفيحاء وضمك، الهلال والخليج”. وكان نادي الهلال فاز بلقب دوري المحترفين موسم 2021/2022 بعد منافسة قوية مع نادي الاتحاد.