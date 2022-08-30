احتفى المواطنون بذكرى ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تحين يوم 31 أغسطس من كل عام، معبرين عن مشاعر الحب والولاء والفخر والاعتزاز بسموه وما يقوم به في خدمة الوطن تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله .

ذكرى ميلاد ولي العهد 37

وعبر موقع تويتر أطلق المغردون وسمًا بعنوان ميلاد ولي العهد 37 أكدوا فيه أن ما تشهده البلاد من تطور على كافة المستويات والصعد ما كان ليحدث لولا توفيق الله سبحانه وتعالي ورؤية الأمير محمد بن سلمان الثاقبة للمستقبل وقدرته على التخطيط ومتابعة كافة المشاريع بدقة متناهية.

وفي البداية قال ياسر الزهراني: “العالم يراه أميرًا ونحنُ نراه العالم دُمت ذخرًا للشعب والوطن، يا صانع المستقبل، ويا قائد التغيير حفظك الله من كل مكروه”.

عز يا مال العز

وغردت مواطنة سعودية بالقول: “31 أغسطس ذكرى ميلاد رجل غيّر مجرى التاريخ

وجه السعد درع البلاد لا عدمناه

ابن المليك اللي على الشعب غالي..

أطال الله بعمر القائد الملهم محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه أينما حلت خطاه ذخرًا وسندًا”.

وقال عيسى الحربي: “عز يا مال العز هذا سيدي وفخرنا ولي عهدنا حفظه الله وأطال الله في عمره” فيما غردت صالحة بالقول: “مُلهمنا وقائدنا.. وفخرنا الله يحفظه”.

الشعب يحتفي بالأمير محمد بن سلمان

وغردت أميرة بأبيات شعرية قالت فيها:

بك يحتفل شعب وجبال وطموحات

وبك يقتدي يا محمد المجد شعبك

علمتنا معنى طموح .. القيادات

يا نهرنا … اللي بالثريا مصبك

بك نحتفل والروس مثل السراوات

الله يحبك كثر ما حنا نحبك

أما فهد فقال: “في يوم 31 أغسطس ولد سمو سيدي ولي العهد حفظه الله .. العظماء هم من يصنعون الحاضر ويرسمون المستقبل .. اللهم حقق له طموحاته وأمانيه لخدمة دينه ورفعة وطنه وسعادة شعبه وأسعده وأدم عليه سائر نعمه واحفظه من كل مكروه “.

بينما قالت مغردة أخرى:

يا محمد الأمجاد يا قاتل الحساد

أيامنا أعياد وأفراحنا عندك

حنا معك قدام يا محقق الأحلام

معاك ما ننضام يا صادق بوعدك

فيما قالت نورة: “العز والفخر والقوة والعدل في زمن سيدي محمد بن سلمان. محمد العز والعز محمد يا رب تسعده وين ما كان”.