وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد مرعبة للنيران وهي تشتعل في كل مكان وتأكل الأخضر واليابس في مدينة قالة بولاية الطارف بالجزائر.

اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ أهلنا في الجزائر

الجزائر – مشاهد مرعبة النيران في كل مكان مع دخول النيران مدينة قالة في ولاية الطارف

في السناب متابعة خاصة

أفادت وسائل إعلام، الأربعاء، بمقتل 10 أشخاص"نحسبهم شهداء" وإصابة آخرين في حرائق الغابات التي تضرب 14 في شمال الجزائر. pic.twitter.com/lZHuUlVAEm — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) August 17, 2022

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، النيران المشتعلة وكأنها جحيم على الأرض، تملأ كل مكان وتحصد الأخضر واليابس بالولاية.

حصيلة جديدة لضحايا الحرائق

وحسب قناة “العربية”، توفى 26 شخصًا وأُصيب العشرات بجروح في حرائق غابات ضربت 14 منطقة في شمال الجزائر

وقدم وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود التعازي لعائلات ضحايا الحرائق، مشيرًا إلى أنه “على مستوى ولاية الطارف تم تسجيل 24 ضحية، وفي ولاية سطيف تم تسجيل ضحيتين”.

ولفت بلجود إلى أن “اكثر من 700 عنصر من الدفاع الذاتي وعشرات الشاحنات تواصل عمليات إخماد الحرائق”.

الامتثال لتعليمات السلطات

وحذر من أن بعض المواطنين “يغامرون بمواجهة النيران لإنقاذ ممتلكاتهم”، داعيًا إياهم إلى الامتثال لتعليمات السلطات لإخلاء الأماكن المهددة بالنيران.

الطارف النقطة السوداء

وأوضح أن السلطات تحاول التحكم في الحرائق، وما يصعب المهمة هو ارتفاع درجات الحرارة والرياح”، لافتا إلى أن “ولاية الطارف هي النقطة السوداء المتبقية”.

وأشار الوزير إلى “اندلاع 106 حرائق في البلاد خلال هذا الشهر”، ملمحًا إلى أن “بعض الحرائق كانت مفتعلة”.

وذكر أن “الطائرة الروسية المستأجرة لإطفاء الحرائق تعطلت قبل أيام”، وهذا دفع الجيش الجزائري بمروحيات للسيطرة على الحرائق المندلعة في شرق البلاد.