كشف مراسل قناة “الإخبارية”، تفاصيل جديدة عن سقوط مركبة بداخلها 3 أشخاص من مطل جبلي بالهدا، مؤكدًا أنها سقطت في مكان وعر.

فيديو | مراسل #الإخبارية من الطائف: سقوط المركبة في مكان وعر ..والدفاع المدني يتعامل مع المركبة بدقة لضمان عدم سقوطها كليا pic.twitter.com/EidyEEYtYH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 9, 2022

وقال أسامة العبيدي مراسل الإخبارية إن فرق الدفاع المدني تلقت مساء أمس الاثنين، بلاغًا يفيد بسقوط مركبة من أحد مرتفعات الهدا بسبب الضباب الكثيف، وعند الإبلاغ قالوا إنهم لم يشاهدوا سقوط المركبة ولكنهم سمعوا ارتطامها بسبب الضباب الذي يخيم عليها.

مطل خطير

وأشار إلى أن هذه المنطقة تعتبر مطلاً على مكة المكرمة، ويتواجد بها الكثير من الناس التي تحب أن تستمتع بمنظر المطل، موضحًا أن موقع الحادث بالفعل هو المطل على طريق الشارقة، فهو مطل خطير ولا توجد هنالك وسائل سلامة، كما يوجد ضباب يعيق الرؤية.

تعامل الدفاع المدني

وأكد أن فرق الدفاع المدني تتعامل مع الواقعة منذ وقت مبكر، مشيرًا إلى أنها تحاول العثور على المركبة برغم الإشكاليات التي تواجه الفرق ومنها حلول الظلام الذي يخيم على المكان، بالإضافة إلى سقوط المركبة في مكان وعر جدًا.

ولفت إلى أن الدفاع المدني يتعامل بدقة مع المركبة لضمان عدم إكمال سقوطها، مضيفًا أن المتواجدين في المركبة من خارج سكان الطائف.