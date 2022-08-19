كشف حساب “دوري يلو” في “تويتر” عن قائمة مدربي الأندية المشاركة في البطولة لـ موسم 2022/ 2023.

أسماء مدربي “دوري يلو” في موسمه الجديد:

ويقود الكرواتي أنتي ميشا فريق الفيصلي، الأوروجوياني روبيرت سيبولدي مدربًا لـ الأهلي، البرتغالي فيليب جوفيا مدربًا لـ الحزم، التونسي محمد العياري مدربًا لـ هجر، البرتغالي كارلوس بينتو مدربًا لـ الجبلين، السعودي خليل المصري مدربًا لأحد، السعودي خالد العطوي مدربًا لـ القادسية، السعودي خالد القروني مدربًا لـ الخلود، البرتغالي خواكيم ماتشادو مدربًا لـ العروبة، التونسي هفوان الغربي مدربًا لـ نجران، التونسي محمد دحمان مدربًا لـ العين، البرتغالي جورجي مندوسا مدربًا لـ الأخدود، البرتغالي فابيانو فلورا مدربًا لـ البرتغال، ميدوراج يسيتش مدربًا لـ الشعلة، السعودي عبدالعزيز البيشي مدربًا لـ جدة، الإسباني كارلوس هيرنانديز مدربًا لـ العربي، الصربي ديجان أريسوف مدربًا لـ الرياض، الكويتي ماهر الشمري مدربًا لـ القيصومة.

موعد انطلاقة الدوري:

وستنطلق مباريات دوري الدرجة الأولى يوم 22 أغسطس، بينما يخوض الراقي أول مباراة له يوم 24 أغسطس ضد القيصومة.