أكدت وزارة التعليم أن الكليات التطبيقية تنتشر في كافة مناطق المملكة؛ لتعزيز كفاءة رأس المال البشري بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، ويُحقق رؤية السعودية 2030.

قائمة الكليات التطبيقية:

ونشرت التعليم، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، قائمة بالكليات التطبيقية في مناطق المملكة والتي تقدم برامج الدبلوم ومنها، الرياض وجازان ومكة المكرمة وتبوك والقصيم والجوف والشرقية والمدينة المنورة والحدود الشمالية ومنطقة حائل ومنطقة عسير والباحة ونجران.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الكليات ومواقعها الإلكترونية من خلال الرابط التالي: هنا.